La Casa Bianca incassa i dati sul lavoro: “effetto crisi ma non perdiamo lo slancio”

editato in: da

Il mercato del lavoro statunitense ha confermato a settembre un rallentamento, creando meno posti di quanto previsto e “ad un tasso inferiore a quello visto nei primi mesi dell’anno”. La conferma arriva dalla Casa Bianca, secondo cui “il rallentamento della crescita all’estero e le turbolenze finanziarie globali hanno pesato sull’attività economica”.

La disoccupazione, però, resta ai minimi del 2008 ed il settore privato – si sottolinea – ha aggiunto 13,2 milioni di posti di lavoro negli ultimi 67 mesi.

A commentare i dati pubblicati oggi dal Bureau of Labour Statistics è di nuovo il capo del team economico della Casa Bianca, Jason Furman, secondo il quale “data la crescente incertezza a livello globale, è un imperativo che gli Stati Uniti non aumentino quell’incertezza con misure di austerità e rischi calcolati non necessari”.

Secondo Furman è invece opportuno che gli Stati Uniti continuino a “mantenere lo slancio che l’economia ha avuto negli ultimi anni” e facciano alcuni passi necessari a favorire la crescita, come l’approvazione del budget e l’aumento degli investimenti nei settori più critici per l’economia.