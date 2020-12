La Borsa di Tel Aviv ha lanciato un indice per il settore della cannabis terapeutica

editato in: da

(Teleborsa) – La Borsa di Tel Aviv (TASE) ha annunciato oggi il lancio di un nuovo indice che comprenderà azioni di società del settore della cannabis terapeutica, dove Israele è uno dei paesi leader a livello mondiale per quanto riguarda la ricerca.

L’indice comprenderà azioni di imprese “che sono principalmente impegnate nei settori della ricerca, coltivazione, vendita o produzione e commercializzazione di prodotti a base di cannabis medica”, ha reso noto la Borsa di Tel Aviv.

L’indice sarà composto inizialmente solo da 9 azioni, per una capitalizzazione piuttosto contenuta di circa 430 milioni di euro. Proprio per questo, attualmente l’indice non si qualifica come asset di base per gli ETF, ma sarà un “benchmark per i fondi comuni di investimento che offrono esposizione a questo settore emergente e in crescita”, ha scritto TASE in un comunicato.