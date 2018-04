La borsa di New York torna sui livelli della vigilia

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo una buona partenza si sgonfia Wall Street. L’indice Dow Jones mostra un timido rialzo dello 0,11% mentre l’S&P-500 un calo dello 0,28% a 2.662,8 punti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (+0,1%); leggermente negativo l’S&P 100 (-0,22%).

Dal fronte macro sono giunte nel complesso buone notizie, con il dato sui redditi e le spese personali che, assieme alla crescita dei consumi, segnalano un’accelerazione dell’inflazione molto vicino al target fissato dalla Fed, dunque un segnale di surriscaldamento dell’economia. Cresce meno del previsto il PMI di Chicago, così come l’indice Fed di Dallas.

Riflettori puntati sulle Corporate America, con Allergan che ha rivisto al rialzo le stime sul 2018. Buoni anche i conti di McDonald’s.

Da segnalare, poi, alcune interessanti operazioni di M&A, come l’acquisizione diSprintda parte diT-Mobile e la mossa di Marathon Petroleum sulla rivaleAndeavor.

In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto Energia. Tra i peggiori le Telecomunicazioni (-1,23%), Sanitario (-0,80%) e Materiali (-0,69%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, McDonald’s (+5,03%), Apple (+1,92%), Walt Disney (+1,55%) e Wal-Mart (+1,51%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Verizon Communication, che ottiene un -2,36%. Pessima performance per Intel, che registra un ribasso del 2,34%. Sessione nera per Microsoft, che lascia sul tappeto una perdita del 2,08%. General Electric scende dell’1,56%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Hasbro (+1,81%), Charter Communications (+1,59%) e Booking Holdings (+1,33%). Le peggiori performance, invece, si registrano su T-Mobile Us, che ottiene un -7,12%. In caduta libera Celgene, che affonda del 6,25%. Pesante Regeneron Pharmaceuticals, che segna una discesa di ben 4,15 punti percentuali. Seduta drammatica per Micron Technology, che crolla del 3,91%.