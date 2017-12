La Borsa di New York si infiamma sull’onda degli acquisti

(Teleborsa) – Prosegue al rialzo la borsa di Wall Street dopo il via libera del Senato USA al progetto di riforma fiscale proposto da Donald Trump.

Sul fronte macroeconomico, l’indice manifatturiero ISM New York ha mostrato un miglioramento dell’attività economica, nel mese di novembre, mentre la lettura dei dati di ottobre sugli ordini all’industria ha evidenziato una battuta d’arresto in ottobre.

Spunti anche dal versante societario: l’annuncio di CVS Health che ha raggiunto un accordo per acquistare Aetna per un valore di 69 miliardi di dollari in contanti e azioni, e Prysmian che ha messo sul piatto 3 miliardi di dollari per acquistare l’americana General Cable.

L’attenzione degli investitori si concentra sul job report di novembre, in agenda venerdì prossimo: gli addetti ai lavori prevedono la creazione di quasi 200 mila posti di lavoro.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jonesmostra un guadagno dello 0,86%. Bene anche lo S&P-500, che arriva a 2.656,87 punti. Poco sotto la parità il Nasdaq 100 (-0,22%); guadagni frazionali per lo S&P 100 (+0,65%).

Finanziario (+2,05%), Telecomunicazioni (+1,86%) e Materiali (+1,81%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti Information Technology (-0,86%) e Utilities (-0,71%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Walt Disney (+5,12%), Boeing (+3,10%), Dowdupont (+2,75%) e Home Depot (+2,69%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Microsoft, che continua la seduta con -2,38%.

Seduta negativa per Visa, che mostra una perdita dell’1,92%.

Sotto pressione United Health, che accusa un calo dell’1,33%.

Scivola McDonald’s, con un netto svantaggio dell’1,07%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Discovery Communications (+6,37%), Discovery Communications (+6,09%), Fastenal (+5,40%) e O’Reilly Automotive (+5,39%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Adobe Systems, che ottiene -4,69%.

In apnea Paypal Holdings, che arretra del 4,59%.

Sostanzialmente tonico Symantec, che registra una plusvalenza dello 0,48%.

Tonfo di Activision Blizzard, che mostra una caduta del 3,78%.