La Borsa di New York si infiamma sull’onda degli acquisti

(Teleborsa) – Seduta positiva per il listino USA, che mostra un guadagno dell’1,48% sul Dow Jones; sulla stessa linea, giornata di guadagni per lo S&P-500, che continua la giornata a 2.973,27 punti. Balza in alto il Nasdaq 100 (+1,56%), come l’S&P 100 (1,3%).

Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti finanziario (+1,98%), beni industriali (+1,86%) e informatica (+1,74%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto utilities, che riporta una flessione di -1,08%.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Caterpillar (+3,35%), IBM (+3,33%), Intel (+2,97%) e 3M (+2,92%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Coca Cola, che ottiene -0,76%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Nvidia (+5,18%), NetApp (+5,05%), Ctrip.Com International Spon Each Rep (+4,59%) e Asml Holding Nv Eur0.09 Ny Registry (+4,20%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Take Two Interactive Software, che ottiene -1,06%.

Vendite su Xcel Energy, che registra un ribasso dell’1,06%.

Tentenna Electronic Arts, che cede lo 0,98%.

Sostanzialmente debole Starbucks, che registra una flessione dello 0,89%.