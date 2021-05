La Borsa di New York si infiamma sull’onda degli acquisti

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street si conferma positiva a metà seduta nonostante la delusione per la frenata del dato relativo alle vendite al dettaglio.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra un guadagno dell’1,07%; sulla stessa linea, performance positiva per l’S&P-500, che continua la giornata in aumento dell’1,47% rispetto alla chiusura della seduta precedente. In netto miglioramento il Nasdaq 100 (+2,01%); come pure, positivo l’S&P 100 (+1,43%).

Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti energia (+3,07%), informatica (+2,12%) e telecomunicazioni (+1,49%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Intel (+2,89%), Salesforce.Com (+2,63%), Chevron (+2,61%) e Goldman Sachs (+2,56%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Honeywell International, che ottiene -2,70%.

Pesante Walt Disney, che segna una discesa di ben -2,35 punti percentuali.

Si muove sotto la parità Home Depot, evidenziando un decremento dello 0,52%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Seagate Technology (+11,72%), Western Digital (+7,32%), Bed Bath & Beyond (+5,79%) e American Airlines (+5,47%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Twenty-First Century Fox, che ottiene -3,79%.

Seduta drammatica per FOX, che crolla del 2,05%.

Contrazione moderata per Biogen, che soffre un calo dello 0,91%.