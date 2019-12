La Borsa di New York si infiamma sull’onda degli acquisti

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta positiva per il listino USA dopo le statistiche sul mercato del lavoro di novembre migliori delle attese. L’indice Dow Jones mostra un guadagno dello 0,85% consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, lo S&P-500 avvia la giornata in aumento dello 0,72%. Positivo il Nasdaq 100 (+0,74%), come l’S&P 100 (0,7%).

Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti finanziario (+1,20%), beni industriali (+1,08%) e energia (+0,98%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, 3M (+3,06%), DOW (+1,79%), JP Morgan (+1,55%) e American Express (+1,52%).

Tra i best performers del Nasdaq 100, Viacom (+3,24%), Bed Bath & Beyond (+2,63%), Micron Technology (+2,48%) e Alexion Pharmaceuticals (+2,35%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su SBA Communications, che continua la seduta con -0,70%.

