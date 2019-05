La borsa di New York riduce i guadagni

editato in: da

(Teleborsa) – Si sgonfia la performance nettamente positiva della borsa di New York registrata in avvio, con il Dow Jones in rialzo dello 0,37%, l’S&P-500 in aumento dello 0,27% a 2.829,74 punti. Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,21%).

Dopo le perdite della vigilia la borsa americana tenta il rimbalzo sull’allentarsi delle tensioni tra USA e Cina sui dazi.

Dal fronte macroeconomico gli ordini di beni durevoli hanno deluso le aspettative.

Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti finanziario (+0,65%) e materiali (+0,45%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Boeing (+1,65%), JP Morgan (+0,99%), Wal-Mart (+0,81%) e Caterpillar (+0,60%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su McDonald’s, che ha terminato le contrattazioni a -0,58%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Intuit (+6,44%), Workday (+2,94%), Biomarin Pharmaceutical (+2,12%) e Illumina (+1,94%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Autodesk, che ha archiviato la seduta a -4,00%.

Pessima performance per Ctrip.Com International Spon Each Rep, che registra un ribasso del 3,54%.

Sessione nera per Tesla Motors, che lascia sul tappeto una perdita del 3,09%.

In caduta libera Qualcomm, che affonda del 2,47%.