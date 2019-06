La Borsa di New York corre dopo dato occupati USA

editato in: da

(Teleborsa) – Esordio brillante per Wall Street, che trova il risvolto positivo del deludente dato del mercato del lavoro USA, scommettendo su un taglio dei tassi da parte della Fed. D’altronde il suo Presidente Jerome Powell nei giorni scorsi ha aperto la porta a misure di sostegno all’economia.

A New York apre bene il Nyse, che mostra un guadagno dello 0,73% sul Dow Jones, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea lo S&P-500 guadagna lo 0,75% a 2.864,94 punti. Positivo il Nasdaq 100 (+1,08%), come l’S&P 100 (0,9%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori informatica (+1,29%), utilities (+0,97%) e beni di consumo per l’ufficio (+0,94%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Microsoft (+2,33%), Visa (+1,67%), Johnson & Johnson (+1,43%) e Coca Cola (+1,34%).

Fra i più forti ribassi si segnala Dowdupont, che avvia la seduta con un -2,12%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Monster Beverage (+3,70%), Illumina (+3,67%), Mercadolibre (+2,37%) e Microsoft (+2,33%).

Le più forti vendite su Western Digital, che apre le contrattazioni a -2,21%.

Pensosa Skyworks Solutions, con un calo frazionale dello 0,94%.

Tentenna Amgen, con un modesto ribasso dello 0,55%.

Giornata fiacca per Advanced Micro Devices, che segna un calo dello 0,52%.