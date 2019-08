La Borsa di New York apre in denaro aspettando Minutes Fed

editato in: da

(Teleborsa) – Buona partenza per Wall Street, che attende fiduciosa la pubblicazione delle Minute del FOMC, il comitato di politica monetaria della Federal Reserve. I verbali dell’ultima riunione potrebbero infatti dare qualche indicazione in più sullo stato dell’economia e confermare l’attesa per i nuovi stimoli che arriveranno a settembre.

Frattanto, si attende nel pomeriggio il dato sulle vendite di case esistenti, una misura dell’andamento del mercato immobiliare, e poi quello sulle scorte di greggio, attese in calo di 3,1 milioni nell’ultima settimana.

A New York, l’indice Dow Jones mostra un guadagno dello 0,82%, mentre lo S&P-500 apre la giornata in aumento dello 0,74%. Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+0,8%).

beni di consumo secondari (+1,44%), informatica (+0,93%) e beni industriali (+0,89%) son i migliori comparti sul listino S&P 500.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Nike (+1,79%), IBM (+1,71%), Caterpillar (+1,63%) e Goldman Sachs (+1,33%).

Le più forti vendite si manifestano su Walt Disney, che apre le contrattazioni a -0,68%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Ulta Beauty (+2,23%), Dollar Tree (+1,93%), United Airlines Holdings (+1,71%) e Mercadolibre (+1,67%).

La peggiore è Tesla Motors, che flette del 2,39%.

In apnea Analog Devices, che arretra del 2,08%.

Giù Willis Towers Watson, che mostra una caduta del 2,07%.