La Borsa di Milano chiude in discreto rialzo con le altre Euroborse

(Teleborsa) – Piazza Affari conclude gli scambi in buon rialzo assieme alle altre borse europee, che si sono allineate all’andatura di Wall Street, in una settimana che si presenta corta per l’imminente festività del Ringraziamento (giovedì).

A tenere banco alla Borsa di Milano è il caso Carige: domani partirà l’aumento di capitale iperdiluitivo e con modalità mai sperimentate prima. Assieme all’Istituto genovese, che oggi porta a casa un rimbalzo del 53% dopo la debacle precedente, c’è anche Credito Valtellinese, che avanza del 15% dopo la debacle dei giorni scorsi (il titolo CreVal oggi è stato anche sospeso per eccesso di rialzo).

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,175. L’Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,23%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che porta a casa un guadagno dell’1,18%.

Lieve calo dello spread, che scende a 143 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,77%.

Tra le principali Borse europee in luce Francoforte, con un ampio progresso dello 0,83%, tonica Londra, che registra una plusvalenza dello 0,30%, buon guadagno per Parigi, che avanza dello 0,48%.

Il listino milanese mostra un discreto guadagno in chiusura, con il FTSE MIB che ha messo a segno un +0,62%; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 24.659 punti. Buona la prestazione del FTSE Italia Mid Cap (+1,17%), come il FTSE Italia Star (1,3%).

A Piazza Affari risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,37 miliardi di euro, con un incremento di ben 404,3 milioni di euro, pari al 20,56% rispetto ai precedenti 1,97 miliardi.

Su 223 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 70 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 145 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 8 azioni del listino milanese.

Risultato positivo a Piazza Affari per i settori Materie prime (+3,32%), Tecnologico (+1,93%) e Utility (+1,73%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti Immobiliare (-0,52%), Alimentare (-0,48%) e Banche (-0,48%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo il comparto oil con Tenaris (+3,31%) e Saipem (+3,12%).

Bene anche Leonardo (+2,89%) ed Enel (+2,58%), quest’ultima forte degli spunti offerti dal nuovo piano strategico. e dalla promessa di una cedola sempre ricca.

Fra i più forti ribassi, invece, si segnalano i bancari come UBI Banca, che ha archiviato la seduta a -3,04%, e Banco BPM, che registra un ribasso dell’1,96%. Seduta negativa per Mediobanca, che chiude gli scambi con una perdita dell’1,58%, e BPER, che accusa un calo dell’1,38%.