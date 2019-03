La borsa americana soffre per il dato sulla disoccupazione

editato in: da

(Teleborsa) – Sessione negativa per Wall Street, dopo il deludente dato sulla disoccupazione a stelle e strisce che a febbraio ha visto la creazione di meno posti di lavoro del previsto. L’indice Dow Jones registra una flessione dello 0,78%; perde terreno l’S&P-500 a 2.727,91 punti, ritracciando dello 0,76%. In discesa il Nasdaq 100 (-0,77%), come l’S&P 100 (-0,8%).

Forte nervosismo e perdite generalizzate nell’S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori energia (-2,33%), beni di consumo secondari (-1,15%) e sanitario (-0,88%).

La sola Blue Chip del Dow Jones in sostanziale aumento è Goldman Sachs (+1,2%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Pfizer -1,90%. Seduta negativa per Exxon Mobil, che mostra una perdita dell’1,84%. Sotto pressione Home Depot, che accusa un calo dell’1,58%. Scivola Caterpillar, con un netto svantaggio dell’1,51%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Costco Wholesale (+4,69%), Tesla Motors (+1,98%), Henry Schein (+1,50%) e Micron Technology (+1,44%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Ross Stores -3,74%. Crolla Lululemon Athletica, con una flessione del 3,72%. Vendite a piene mani su Jd.Com Inc Spon Each Repr, che soffre un decremento del 3,00%. Pessima performance per Biogen, che registra un ribasso del 2,90%.