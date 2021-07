La bolognese Biogenera punta alla Borsa. Prima un equity crowdfunding

editato in: da

(Teleborsa) – La società bolognese Biogenera – specializzata nella creazione e sviluppo di farmaci personalizzati a DNA – ha avviato il processo di quotazione in Borsa su Euronext, in vista di una prossima espansione internazionale. Per raccogliere risorse da dedicare alla quotazione (oltre che ad attività di ricerca) ha deciso di lanciare una raccolta di capitali su CrowdFundMe, piattaforma di Crowdinvesting quotata a Piazza Affari. Lo sbarco in Borsa di Biogenera, fa sapere la società, non è subordinato all’esito del crowdfunding e non è ancora stata presa una decisione su quale listino di Euronext avverrà la quotazione.

La biotech bolognese è stata fondata da Roberto Tonelli, ricercatore di Farmacologia e Biotecnologie presso l’Università di Bologna, e Andrea Pession, Professore Ordinario di Pediatria presso l’Università di Bologna e Direttore della Clinica Oncologica Pediatrica del Policlinico Sant’Orsola. L’attività della società si basa su MyGenera, una piattaforma biotecnologica brevettata che consente di identificare nuovi farmaci a DNA che agiscono direttamente bloccando i geni mutati che causano le patologie. Biogenera opera con una strategia B2B, realizzando farmaci che poi saranno commercializzati da società farmaceutiche internazionali.

Con riferimento all’equity crowdfunding, fino a 2,5 milioni di euro di capitali raccolti saranno dedicati alla quotazione in borsa su Euronext e al consolidamento e rafforzamento dell’attività di ricerca di nuovi farmaci per patologie gravi. Gli importi superiori ai 2,5 milioni di euro di raccolta saranno destinati allo studio clinico di fase clinica I del farmaco anti-tumorale BGA002.