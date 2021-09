La BCE torna ad essere criticata per i colloqui privati con singoli investitori

editato in: da

(Teleborsa) – La Banca centrale europea (BCE) torna a essere criticata per la scelta di tenere incontri a porte chiuse con singoli investitori. Il caso è nato questa volta da un articolo del Financial Times, che riferiva di una riunione del Chief Economist Philip Lane con investitori tedeschi. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano britannico, il funzionario della BCE avrebbe rivelato che Francoforte prevede di raggiungere il suo obiettivo di inflazione del 2% entro il 2025, citando informazioni che non sono di dominio pubblico e che potrebbero essere utilizzate per trarre deduzioni sul futuro andamento dei tassi di interesse. L’articolo dell’FT ha spinto al rialzo i rendimenti dei titoli di Stato dell’area euro, con la smentita della BCE che non è servita a riportarli al livello precedente.

Sven Giegold – membro di spicco del Parlamento europeo – ha detto a Reuters che chiederà in una lettera alla presidente della BCE Christine Lagarde che tali incontri vengano interrotti. “La BCE deve porre fine alla pratica degli incontri esclusivi con il settore privato, dove non è trasparente su quello che viene detto”, ha affermato Giegold, che è anche membro della Commissione per i problemi economici e monetari.



I meeting con grandi società finanziarie e analisti che si occupano della BCE avevano già attirato critiche in passato. A inizio 2021, Lagarde si era trovata a rispondere alle critiche sollevate dall’europarlamentare belga Derk Jan Eppink. “Per la BCE, come per tutte le banche centrali, lo scambio di opinioni con i rappresentanti del settore privato, compresi i partecipanti ai mercati finanziari, è importante per adempiere al proprio mandato“, aveva sottolineato la numero uno di Francoforte. “Questo scambio di opinioni può assumere varie forme, da discussioni aperte a discussioni chiuse e da eventi multilaterali a bilaterali, e assumerà la forma che la BCE ritiene più efficace, in un determinato momento e per un determinato scopo, per contribuire all’adempimento del suo mandato”, aveva aggiunto.

Cercando di placare le polemiche, Lagarde aveva puntualizzato che gli incontri con investitori privati avvengono solamente dopo le regolari conferenze stampa della BCE (che seguono le decisioni di politica monetaria del Consiglio direttivo) e dopo la pubblicazione delle nuove proiezioni macroeconomiche, sempre a seguito di tali conferenze stampa. Inoltre, la BCE applica un principio di rotazione tra gli analisti che seguono abitualmente le attività della BCE e che rappresentano i principali operatori dei mercati finanziari europei e globali.