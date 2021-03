La Bank of Japan è la nuova GameStop: +68% negli ultimi 3 giorni

editato in: da

(Teleborsa) – Le azioni della Banca del Giappone, una delle poche banche centrali al mondo quotate in borsa, sono oggetto degli speculatori negli ultimi giorni, tanto che diversi analisti hanno avanzato paragoni con il caso GameStop. La BOJ è in rialzo del 68% negli ultimi tre giorni ed ha raggiunto i massimi dal 2015, a quota 47.000 yen per azione.

Il governo giapponese possiede il 55% delle azioni in circolazione della BOJ, il cui obiettivo non è realizzare profitti: le sue azioni non hanno infatti diritto di voto, pagano dividendi limitati e i volumi sono estremamente bassi perché non possono essere scambiati elettronicamente.

“Il movimento delle azioni BOJ è basato solo sulla speculazione. Si stanno muovendo esattamente come bitcoin“, ha affermato a Reuters Koichi Kurose, chief strategist di Resona Asset Management. “Ciò significa che gli investitori con liquidità abbondante stanno cercando qualcosa di nuovo in cui investire, in base al tema del giorno”, ha spiegato.

