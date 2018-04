Kutoda: Bank of Japan discute su uscita di stimoli monetari

editato in: da

(Teleborsa) – Nessun dettaglio dalla Banca centrale del Giappone sull’uscita dal piano di stimoli monetari. La Bank of Japan (BoJ) sta attualmente discutendo su come uscire dal suo massiccio programma di stimoli, ma è troppo presto per rivelare qualsiasi dettaglio e lo farà al momento opportuno, ma non ora.

Lo ha spiegato il Governatore dell’istituto centrale giapponese Haruhiko Kuroda durante una audizione parlamentare.

“Stiamo conducendo varie discussioni”, ha detto il numero uno della BOJ, che ha sottolineato che qualsiasi “discorso rimane aperto” ma preannunciare ora riduzioni o fine degli stimoli confonderebbe i mercati.