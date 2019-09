Kristalina Georgieva sarà la nuova direttrice dell’FMI

editato in: da

(Teleborsa) – Kristalina Georgieva è la nuova Direttrice del Fondo monetario internazionale. La decisione è stata presa dal consiglio esecutivo e la nuova managing director, la dodicesima dalla nascita del Fondo nel 1944, entrerà in carica il primo ottobre. L’economista bulgara sostituisce la francese Christine Lagarde, designata al vertice della Banca centrale europea.

Georgieva, attuale Presidente ad interim della Banca Mondiale, era l’unica candidata per il ruolo di direttore operativo del Fondo monetario internazionale.

“Sono profondamente onorata – afferma Georgieva – di essere stata scelta come managing director dell’FMI. Voglio rendere omaggio a Christine Lagarde, grande leader e cara amica, la cui visione e l’instancabile lavoro hanno contribuito moltissimo al continuo successo del Fondo”. “È una grande responsabilità – sostiene l’economista bulgara – essere al timone dell’FMI in un momento in cui la crescita economica globale continua a deludere, le tensioni commerciali persistono e il debito è a livelli storicamente elevati. La nostra priorità immediata è aiutare i paesi a ridurre al minimo il rischio di crisi ed essere pronti ad affrontare le crisi”.