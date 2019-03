Kraft, le dichiarazioni di Morgan Stanley aumentano le quotazioni sul titolo

editato in: da

(Teleborsa) – Azioni scambiate al rialzo per Kraft Heinz in questa prima sessione della settimana. A tirare su le sorti del colosso del Ketchup, che nella seduta di venerdì aveva continuato il trend negativo registrato nell’ultimo periodo, le dichiarazioni degli analisti di Morgan Stanley. In particolare gli esperti della banca d’affari hanno innalzato il rating del titolo alla parità (a equal weight da underweight) anche se hanno mantenuto invariato il target dei prezzi a 35 dollari per azione.

Così le azioni della multinazionale del settore alimentare, nei minuti iniziali del trading odierno, hanno visto un’incremento del loro valore dell’1,95%. Prima nota realmente positiva dalla dichiarazione fatta da Kraft la settimana scorsa, in cui la società rendeva nota una previsione di difficoltà per quest’anno e di aver registrato una svalutazione per i due marchi iconici del gruppo, Kraft e oscar Mayer, per un valore di oltre 15,4 miliardi di dollari.

Altra problematica che Kraft- Heinz deve affrontare in questo momento di burrasca finanziaria, è l’indagine posta in essere dalla Sec, l’autorità statunitense che vigila sulle società quotate in Borsa, che ha manifestato dubbi sulla correttezza di alcune pratiche contabili del gruppo nell’acquisto di alcuni ingredienti a prezzi gonfiati e di non aver registrato alcune spese all’interno del bilancio.