Kraft Heinz, investimento in UK è “voto di fiducia nella Gran Bretagna post-Brexit”

(Teleborsa) – Kraft Heinz, colosso statunitense del settore alimentare e delle bevande, prevede di investire 140 milioni di sterline (oltre 160 milioni di euro) per migliorare il proprio stabilimento alimentare di Kitt Green, nel Regno Unito. Il sito produttivo, situato vicino a Manchester, è il più grande impianto di produzione alimentare d’Europa.

L’investimento sarebbe il più grande della società (nata nel 2015 dalla fusione tra Kraft Foods e H. J. Heinz) in più di due decenni in un impianto di produzione al di fuori degli Stati Uniti, secondo quanto ha dichiarato Kraft Heinz in una nota. “Il piano Kitt Green è un forte voto di fiducia nella Gran Bretagna post-Brexit, in linea con l’agenda del governo del Regno Unito”, ha aggiunto la società nel proprio comunicato.

