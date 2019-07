Kraft Heinz, due i gruppi interessati a Plasmon

editato in: da

(Teleborsa) – Si fa accesa la partita intrapresa per aggiudicarsi il gruppo Plasmon, storico marchio italiano dell’alimentazione per neonati. La società famosa per i biscotti è infatti stata messa sul piatto delle offerte dal colosso americano Kraft Heinz che, già nei mesi addietro ha avviato un processo, gestito dai banker londinesi di Jp Morgan, per cedere la sua controllata Made in Italy.

Secondo quanto riportano le pagine del Sole24ore, tra i partecipanti ancora in lizza per aggiudicarsi Plasmon “sarebbero restati in gara soltanto due gruppi industriali, mentre l’unico private equity in corsa, cioè Pai Partners, si sarebbe messo in stand-by e avrebbe deciso di uscire per ora di scena”.

Al momento il problema principale da risolvere sarebbe quello del valore economico da attribuire alla società italiana visto che la sua controllante statunitense avrebbe aspettative elevate, intorno ai 700 milioni, che sarebbero in disaccordo con le proposte fatte dagli interessati.

Le fonti finanziarie citate dal quotidiano, nonostante questo nodo da sciogliere, fanno sapere anche che “a Kraft Heinz sarebbe arrivata un’offerta da parte di un gruppo cinese, che starebbe a questo punto portando avanti le trattative per l’acquisizione. Altro concorrente in gara sarebbe la multinazionale elvetica Hero, gigante del settore famosa in Italia soprattutto per le marmellate ma ben diversificata in numerosi settori”.