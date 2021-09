KPMG, fiducia CEO grandi aziende torna a livelli pre-pandemia. Focus su M&A

editato in: da

(Teleborsa) – Nonostante la variante Delta stia rallentando il tanto sperato “ritorno alla normalità”, la fiducia nell’economia globale dei CEO delle più grandi aziende del mondo è tornata a livelli che non si vedevano dall’inizio della pandemia. Lo attesto il “CEO Outlook ” 2021 di KPMG, con la società di consulenza che ha chiesto a più di 1.300 CEO globali le loro strategie e prospettive su un orizzonte di 3 anni. Il 60% di loro si è detto fiducioso sulle prospettive di crescita dell’economia globale nei prossimi 3 anni, rispetto al 42% del sondaggio di gennaio/febbraio.

Secondo l’analisi di KPMG, la prospettiva di un’economia globale più forte sta portando i CEO a investire nell’espansione e nella trasformazione dei loro business. Il 69% dei dirigenti senior identifica in metodi inorganici – come joint venture, fusioni e acquisizioni e alleanze strategiche – la principale strategia di crescita della propria organizzazione. La maggioranza (87%) dei leader globali ha dichiarato che sta cercando di effettuare acquisizioni nei prossimi 3 anni per far crescere le proprie attività.

Per quanto riguarda i rischi per la crescita nell’arco di 3 anni, i dirigenti senior hanno identificato tre aree prioritarie: catena di approvvigionamento, sicurezza informatica e cambiamento climatico. I rischi cambiano anche a seconda del settore. Oltre un quarto dei CEO del segmento retail/consumer (28%) si concentra sul rischio della catena di approvvigionamento, così come il settore manifatturiero (25%) e automobilistico (26%). I CEO del comparto energetico (37%) e delle infrastrutture (19%) si concentrano sul cambiamento climatico. I CEO del settore tecnologico (31%), delle telecomunicazioni (32%) e delle banche (17%) si concentrano sulla sicurezza informatica. Indipendentemente dal settore, il 56% dei CEO globali ha comunque affermato che la catena di approvvigionamento della propria attività è stata sottoposta a un maggiore stress durante la pandemia.



La ricerca di KPMG ha cercato di far luce anche sulle intenzioni dei manager riguardo il lavoro da casa o il cosiddetto “lavoro ibrido”. È emerso che solo il 21% dei CEO ora afferma che sta pianificando di ridimensionare, o ha già ridimensionato, l’impronta fisica della propria organizzazione, un cambiamento drammatico rispetto all’agosto 2020, con la prima ondata della pandemia al suo apice, quando il 69% dei leader globali affermavano di voler ridimensionare i loro spazi. A un anno e mezzo dallo scoppio della pandemia, i CEO si concentrano invece sul fornire maggiore flessibilità alla propria forza lavoro con il 51% (rispetto al 14% nel sondaggio di gennaio/febbraio) che cerca di investire in spazi per uffici condivisi. Inoltre, il 37% dei dirigenti ha implementato un modello ibrido di lavoro per il proprio personale, in cui la maggior parte dei dipendenti lavora in remoto 2-3 giorni alla settimana.

Nell’ultimo anno è aumentata la convinzione che le aziende debbano sempre più tenere conto dei criteri ESG (Environmental, Social and Governance). Oltre un quarto (27%) dei CEO è preoccupato che il mancato rispetto delle aspettative sui cambiamenti climatici comporti il ??mancato investimento nella loro attività. Oltre la metà (58%) degli amministratori delegati ha affermato di dover far fronte a crescenti richieste da parte delle parti interessate (ad esempio investitori, autorità di regolamentazione e clienti) per maggiori rapporti sulle questioni ESG. Tre su quattro (77%) dei leader ritengono che sarà necessario uno stimolo governativo se tutte le aziende devono raggiungere emissioni “net zero”.

(Foto: Adeolu Eletu on unspalsh )