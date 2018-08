Kourou, Vega parte stasera con 11 minuti di anticipo: il lancio con alle 23:09 ora italiana

editato in: da

(Teleborsa) – Anticipata di 11 minuti la partenza della missione Vega-Aeolus. Il lanciatore italiano, il “Razzo dei record” di Avio, partirà così stasera 22 agosto alle 23:09, ora italiana, anziché alle 23:20, per la sua 12esima missione nello Spazio. Vega metterà in orbita il satellite Aeolus dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) che fa parte del programma per l’Osservazione della Terra. Il lancio, inizialmente previsto per ieri 21 agosto, era stato rinviato di 24 ore per “forti venti in quota” sulla Guyana francese.