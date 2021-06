Korn Ferry, utile trimestre sopra attese. Titolo festeggia

editato in: da

(Teleborsa) – Grande giornata per Korn Ferry, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,45%.

La società di consulenza ha registrato nel quarto trimestre un utile per azione adjusted pari a 1,21 dollari superiore ai 0,98 dollari attesi dagli analisti. Per il trimestre in corso Korn Ferry stima ricavi compresi tra 535 e 555 milioni di dollari.

Il confronto del titolo con l’S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Korn Ferry rispetto all’indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



Lo scenario tecnico di Korn Ferry mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 65,59 USD con area di resistenza individuata a quota 69,39. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 63,16.