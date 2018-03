kolinpharma, risultati dello studio su integratore alimentare Xinepa

editato in: da

(Teleborsa) – kolinpharma, azienda operante nel settore nutraceutico, ha comunicato i risultati dello studio clinico condotto sull’integratore alimentare Xinepa, che hanno evidenziato l’efficacia clinica dell’integratore per il trattamento delle neuropatie periferiche.

Lo studio clinico condotto presso l’Ospedale Umberto I di Roma ha riguardato gli effetti di Xinepa, prodotto nutraceutico brevettato dalla società, per il trattamento delle neuropatie periferiche che colpisce il 7-8% della popolazione europea over 55.

Il mercato dei prodotti per la cura dell’area muscolo-scheletrica, in cui le neuropatie periferiche ricadono, secondo i dati Federsalus (aggiornati a dicembre 2017), è pari in Italia a 125,3 milioni di euro e stimato in crescita del 5% rispetto al 2016.