Kolinpharma, prescrizioni mediche confermano crescita nel 4° trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Kolinpharma ha annunciato i dati relativi all’andamento delle prescrizioni mediche del 4° trimestre, un indicatore chiave dell’andamento del business (KPI). Nel periodo in questione si è registrato un trend ancora positivo delle prescrizioni mediche, cresciute del 2% a 130.361 rispetto alle 127.887 del quarto trimestre 2019.

In termini di valori, la crescita si mostra ancora più elevata, segnando un +4% rispetto al quarto trimestre 2019. Il trend evidenzia inoltre una significativa accelerazione nel mese di dicembre, che ha registrato una crescita del 7% in termini di volumi e dell’11% in termini di valori rispetto dicembre 2019.

Nel 4Q 2020 si registrano, in particolare, le buone performance di Xinepa che rappresenta circa il 20% delle prescrizioni totali (il 17,5% nel 2° trimestre 2019) e di Ivuxur che rappresenta il 19,6% delle prescrizioni totali (il 17,3% nel 2019).

Rita Paola Petrelli, Presidente di Kolinpharma, ha sottolineato che i dati “evidenziano la ripresa del mercato e l’eccellente lavoro svolto da tutti i nostri collaboratori nella seconda parte di questo anno molto particolare per l’economia italiana e mondiale”.