Kolinpharma, debutto in retromarcia a Piazza Affari

(Teleborsa) – Debutto in retromarcia per Kolinpharma. La PMI milanese, fondata nel 2013 che opera in Italia nel settore nutraceutico è sbarcata su AIM Italia.

Si tratta della quinta quotazione da inizio anno e porta a 98 il numero delle società attualmente quotate sul mercato dedicato alle piccole e medie imprese. In fase di collocamento la società’ ha raccolto 3,1 milioni di euro.

“Siamo estremamente felici e soddisfatti di aver raggiunto questo traguardo che premia il percorso di crescita intrapreso sin dalla nostra nascita e rafforza lo sviluppo nel settore della nutraceutica – ha dichiarato Emanuele Lusenti, amministratore delegato di Kolinpharma .