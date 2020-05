Kohl’s chiude trimestre in perdita. Titolo in rosso

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove in forte ribasso il titolo Kohl’s che esibisce una variazione percentuale negativa del 7,41%.

La catena di grandi magazzini ha chiuso il primo trimestre con una perdita netta di 541 milioni di dollari, pari a 3,50 dollari per azione, dopo utili per 62 milioni (38 centesimi per azione) registrati nello stesso periodo dell’anno prima. Le stime degli analisti erano per un rosso più contenuto, ovvero 1,80 dollari per azione. La perdita adjusted per azione è stata pari a 3,20 dollari contro gli 1,67 dollari del consensus.

I ricavi di Kohl’s sono scesi del 40,6% a 2,428 miliardi da 4,087 miliardi, appena al di sotto delle stime di 2,445 miliardi.

La tendenza ad una settimana di Kohl’s è più fiacca rispetto all’andamento dello S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.

La tendenza di breve di Kohl’s è in rafforzamento con area di resistenza vista a 18,29 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 16,87. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 19,71.