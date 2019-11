Kohl buca le previsioni della trimestrale e il titolo crolla a picco

editato in: da

(Teleborsa) – Disilluse le stime per il trimestre e il titolo di Kohl cade in picchiata.

Le azioni della catena di grandi magazzini sono crollate del 18,51% dopo aver bucato le previsioni delle vendite e aver tagliato quelle sugli utili annuali.

La società aveva sperato che il rafforzamento del legame con Amazon, attraverso il lancio avviato il trimestre precedente di Amazon Returns, avrebbe avuto un impatto positivo sulla performance del secondo semestre.

Tuttavia così non è stato e Kohl si è vista costretta a ridurre la guidance sugli utili per azione nella forchetta tra i 4,75 a 4,95 dollari (precedenti indicazioni erano da 5,15 a 5,45 dollari). La scelta non ha centrato le aspettative del consensus di FactSet che ne attestava il valore a 5,19 dollari. Anche le vendite hanno subito la stessa sorte essendo aumentate dello 0,4%, al di sotto delle stime di FactSet che ipotizzava una crescita dello 0,9%.