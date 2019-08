Kme, Confindustria: progetto Fornaci Barga porterà ricchezza

editato in: da

(Teleborsa) – Il progetto di Kme per lo stabilimento di Fornaci di Barga, in provincia di Lucca, che prevede la realizzazione di un pirogassificatore, è “un progetto-simbolo per il manifatturiero toscano” e “un moltiplicatore di ricchezza per l’economia locale”. Lo affermano Confindustria Toscana e Confindustria Toscana Nord, definendo “interessante sul piano strategico e attendibile sul piano tecnico” il piano dell’azienda metallurgica per la fabbrica toscana.

“Passare dal punto di vista dell’approvvigionamento energetico – sostengono le associazioni – dal gas all’elettrico, attraverso l’autogenerazione, rappresenterebbe un salto di qualità in termini di minori emissioni, maggiore efficienza e migliore competitività.

Sul piano ambientale, è positivo che l’autoproduzione di energia avvenga, nel progetto di Kme, utilizzando gli scarti di lavorazione di un altro settore manifatturiero fondamentale per l’economia locale, il cartario. Sul piano industriale si realizzerebbe così un’integrazione

funzionale ad entrambe le parti”.

Kme, fondata nel 1886 a Firenze con il nome di Società Metallurgica Italiana – SMI S.p.A, è società tedesca controllata da Intek Group con tre divisioni, nei settori della produzione di rame, ottone e prodotti speciali. Il 30 novembre 2012 ha incorporato per fusione Intek S.p.A. assumendo la nuova denominazione di Intek Group S.p.A. con trasferimento della sede sociale a Milano.

Intek Group S.p.A. è holding di partecipazioni diversificate fortemente orientata verso i settori produttivi, finanziari e dei servizi.