Klm riparte appieno con Asia e Medio Oriente

(Teleborsa) – Segnali importanti dal network operativo di Klm, che nel corso dei mesi estivi ripropone gli stessi collegamenti in vigore con Asia e Medio Oriente nel 2019. Reintrodotto, per esempio il volo per Riyad in Arabia Saudita, mentre quello per Phuket (Thailandia) lo sarà a partire dalla stagione invernale con quattro voli alla settimana.

Nel corso dell’imminente estate, Klm garantisce 17 destinazioni con il continente asiatico, rispetto alle 19 di due anni fa. Il network dovrà essere completato da due rotte: quella per Denpasar (Indonesia), direttamente connessa alla riapertura di Bali, e per Xiamen (Cina) operata in code share con Xiamen Airlines. I voli per Hangzhou e Shanghai continueranno a fare scalo a Seoul, mentre risulta ancora sospeso il servizio per Bangalore (India).

Sette, invece, le destinazioni raggiunte in medio Oriente, lo stesso numero del 2019. Il collegamento con Abu Dhabi viene offerto in code share con Etihad Airways.

(Foto: Jean-Philippe Boulet CC BY 3.0)