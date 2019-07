KLM apre un nuovo ristorante all’Aeroporto di Amsterdam

editato in: da

(Teleborsa) – La compagnia di bandiera dei Paesi Bassi KLM ha inaugurato il nuovo bar-ristorante all’interno dell’Aeroporto di Amsterdam Schiphol. Blue è il nome che è stato affidato a questo raffinato ristorante dove si potranno gustare le proposte dello chef stellato Joris Bijdendijk.

La grande sala che ospiterà i clienti, con la scelta tra tavoli singoli e la tavolata con cucina a vista, offre per tutta la lunghezza del ristorante, una terrazza con vista piste. Sopra al ristorante, l’area ‘Sky’ mette a disposizione per riunioni di lavoro ed eventi privati 2 sale da pranzo e multifunzionali provviste anche di maggiordomo.

Con questa nuova lounge KLM si è sfidata per creare uno degli spazi di ristoro privati aeroportuali più attraenti al mondo, capace di portare di per sé passeggeri da ogni destinazione.