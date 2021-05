Klm aggiunge sei rotte internazionali in inverno

editato in: da

(Teleborsa) – Klm gioca d’anticipo proponendo sei nuove destinazioni a lungo raggio nel proprio programma operativo invernale. Le nuove rotte da Amsterdam raggiungeranno Mombasa, Orlando, Cancun, Bridgetown, Port of Spain e Phuket. ù

Nel dettaglio, Mombasa sarà servita due volte a settimana, con un aeromobile Boeing 787-9, lo stesso impiegato per il collegamento con Orlando (quattro volte a settimana) e Cancun (tre volte a settimana). Sarà un Airbus A330 a operare sulla rotta per Bridgetown alle Barbados, tre volte a settimana, e Port of Spain (Trinidad e Tobago, tre volte a settimana). Per raggiungere Phuket, quattro volte a settimana, Klm impiegherà un Boeing 777-300.

(Foto: Jean-Philippe Boulet CC BY 3.0)