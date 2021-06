KKR acquisisce Atlantic Aviation da Macquarie per 4,5 miliardi di dollari

editato in: da

(Teleborsa) – Macquarie Infrastructure Corporation (MIC) e KKR hanno annunciato la firma di un accordo definitivo per la vendita da parte di MIC di Atlantic Aviation a KKR per 4,475 miliardi di dollari (compresi i debiti). Atlantic Aviation gestisce una delle più grandi reti di fixed-base operator (FBO) degli Stati Uniti, ovvero di servizi per jet privati e aziendali. Il prezzo di acquisto implica un multiplo dell’EBITDA 2019 di Atlantic Aviation di 16,2 volte.

La vendita di Atlantic Aviation dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2021 ed è soggetta alle consuete approvazioni normative. MIC prevede di chiedere l’approvazione della vendita di Atlantic Aviation in un’assemblea speciale degli azionisti che si terrà non appena possibile.

“Atlantic Aviation ha un’eccezionale reputazione come operatore leader di infrastrutture aeronautiche negli Stati Uniti – ha affermato Dash Lane, Partner di KKR – Con la nostra attenzione sulla fornitura di capitale a lungo termine per supportare la crescita di attività resilienti e di alta qualità, siamo entusiasti di investire insieme al team esperto di Atlantic e alla solida piattaforma esistente che riteniamo sia ben posizionata per capitalizzare su molteplici vie di crescita futura”.