Ki Group, Negma richiede conversione di oltre 413mila Warrant

(Teleborsa) – Ki Group, società quotata su AIM-Italia e attiva nel settore della distribuzione all’ingrosso, commercializzazione e produzione di prodotti biologici e naturali, ha ricevuto da Negma richiesta di conversione di 413.565 Warrant A, emessi lo scorso 26 novembre 2020, così come da apposito contratto sottoscritto a fine 2020.

Pertanto, a fronte dell’annullamento dei 413.565 Warrant A oggetto di richiesta di conversione, verranno emesse 413.565 nuove azioni ordinarie e 103.391 Warrant B.

Il prezzo di esercizio dei Warrant A oggetto di conversione è stato determinato in 0,13 euro per azione, per un controvalore complessivo di 53.763euro circa.

Successivamente alla conversione, risultano ancora da convertire 31.511.226 Warrant A e2.122.194 Warrant B.