Kering, ricavi superano livelli pre-covid trainati da performance di Gucci

(Teleborsa) – Kering – gruppo francese del lusso che possiede marchi come Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta, Pomellato – ha registrato ricavi consolidati pari a oltre 8 miliardi di euro nei primi sei mesi del 2021, in crescita del 54,1% rispetto alla prima metà del 2020 e dell’8,4% rispetto allo stesso periodo del 2019, su base comparabile. In particolare, nel secondo trimestre la crescita dei ricavi comparabili ha accelerato, segnando un +95% anno su anno e un +11,2% rispetto al 2019. Nella vendita al dettaglio (incluso l’e-commerce), le vendite comparabili del secondo trimestre sono aumentate del 97,9%, trainate da Nord America (+263%) e Asia-Pacifico (+53%).

Il free cash flow operativo ha raggiunto il livello record di 2.354 milioni di euro. Il risultato operativo ricorrente è stato di 2.237 milioni di euro, in crescita del 134,9%, con un margine operativo del 27,8%. L’utile netto di pertinenza del gruppo è stato di 1.479 milioni di euro, in aumento del 442% rispetto al primo semestre dello scorso anno.



Gucci ha registrato nel primo semestre 2021 un fatturato di 4.479 milioni di euro (in aumento del 50,3% su base comparabile), tornando al livello pre-pandemia. L’utile operativo ricorrente di Gucci è stato di 1.694 milioni di euro, con un margine operativo del 37,8%.

“Kering ha registrato ottime prestazioni nel primo semestre e ha ripreso la sua traiettoria di crescita forte e redditizia – ha commentato François-Henri Pinault, Presidente e CEO – Tutte le nostre Maison hanno contribuito a un forte rimbalzo del fatturato totale, che ha ampiamente superato il livello del 2019, con una notevole accelerazione nel secondo trimestre. Pur tornando a una sostanziale redditività e sfruttando l’opportunità dei nostri marchi, stiamo accelerando il ritmo dei nostri investimenti nelle nostre Maison e iniziative strategiche, in particolare per migliorare l’esclusività e il controllo della nostra distribuzione”.