Kering, nel 2017 utile netto più che raddoppiato

(Teleborsa) – Il lusso non conosce crisi. La francese Kering annuncia i conti del 2017 che si sono chiusi con un utile netto più che raddoppiato pari a 1,785 miliardi di euro rispetto agli 813,5 milioni del 2016. Balza del 56,3% anche il risultato operativo ricorrente che arriva a 2,948 miliardi, superando le attese di 2,87 miliardi.

In salita del 25% anche i ricavi che toccano 15,47 miliardi di euro rispetto ai 12,38 mld del 2016.

Soddisfazione è stata espressa da François-Henri Pinault, Presidente e CEO di Kering che ha dichiarato: “Il Gruppo ha realizzato un fenomenale 2017. Abbiamo creato oltre 3 miliardi di euro di ricavi aggiuntivi in un solo anno. Pinault giudica “spettacolare” la performance di Gucci, spiegando che il marchio rimane “desiderabile in tutti i mercati”. Anche “Saint Laurent è in rapida crescita, mentre Bottega Veneta persegue la sua ridistribuzione e Balenciaga sta disegnando una traiettoria di sviluppo impressionante”