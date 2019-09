Kepler, periodo d’oro per il settore delle utilities

editato in: da

(Teleborsa) – Nove i titoli analizzati nel report di Kepler Cheuvreux dedicato al settore delle utilities italiane. All’interno si palesano una serie di promozioni, conferme di giudizio ma anche qualche downgrade. Per la società finanziaria francese esperta in analisi e ricerche quello vissuto dalle società regolamentate del comparto – grazie ad un mondo di tassi negativi e un progressiva riduzione del costo del debito che facilita il finanziamento dei progetti e aumenta gli investimenti verso la transizione energetica – è davvero un periodo d’oro.

Tra i presupposti di base che fanno da trampolino di lancio a questa riflessione, spicca il ruolo del governo italiano, azionista di riferimento in molti gruppi analizzati che non ha fretta di tagliare i rendimenti visto che il peso dell’attività regolamentata risulta pesare ancora per il 20% dell’intera tariffa.

Secondo Kepler inoltre, il momento roseo delle utilities, che ad oggi vengono scambiate in borsa con un premio in netto rialzo rispetto alla media storica, dovrebbe durare fino al 2022.

Fra tre anni i rendimenti attuali saranno aggiornati nell’ambito del nuovo periodo regolatorio e Kepler per il periodo conferma i tassi attuali di crescita nell’acqua e nei rifiuti urbani tagliando però di 100 punti base quelli del comparto elettricità e gas.

Con queste premesse viene confermato il giudizio hold su A2A , Hera , Italgas e Terna mentre su Ascopiave , Enel e Iren si conferma il Buy. Promosse infine a Buy anche Acea e Snam .