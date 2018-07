K.R.Energy, City Financial Investment possiede quasi il 6%

editato in: da

(Teleborsa) – City Financial Investment Company, lo scorso 13 luglio 2018, ha acquisito una quota azionaria in K.R.Energy del 5,902%, per conto di City Financial Absolute Equity Fund, che detiene a titolo di gestione discrezionale del risparmio.

La nuova compagine azionaria di K.R.Energy è la seguente:

NEUBERGER BERMAN AIFM con il 21,307%

CIVITILLO VITTORIO con il 71,025%;

CITY FINANCIAL INVESTMENT COMPANY con il 5,902%.

Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti.