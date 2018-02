Juventus, utili in calo nel primo semestre

(Teleborsa) – Il primo semestre dell’esercizio 2017/2018 di Juventus si è chiuso con un utile di 43,3 milioni che evidenzia una variazione negativa di 28,7 milioni rispetto all’utile di 72 milioni dell’analogo periodo dell’esercizio precedente.

L’esercizio sociale di Juventus non coincide con l’anno solare, ma copre il periodo 1° luglio – 30 giugno, che è quello di svolgimento della stagione sportiva.

Il Patrimonio netto al 31 dicembre 2017 è pari a 137,1 milioni, in aumento rispetto al saldo di 93,8 milioni del 30 giugno 2017 per effetto dell’utile del semestre (+43,3 milioni).

L’Indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2017 ammonta a 279,7 milioni (162,5 milioni al 30 giugno 2017).

L’esercizio 2017/2018 è attualmente previsto in perdita – spiega la società -e sarà come di consueto fortemente influenzato dall’andamento dei risultati sportivi ed in particolare della UEFA Champions League.