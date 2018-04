Juventus, ipoteca sul campionato. Titolo corre in Borsa

editato in: da

(Teleborsa) – Variazioni con segno più per i titoli Juventus, che guadagnano 1,47 punti percentuali.

A seguito della vittoria di ieri per 3-0 sulla Sampdoria i bianconeri hanno aumentato a sei punti il vantaggio in classifica sul Napoli secondo, che non è andato oltre il pareggio contro il Milan.

Cautela sulle azioni A.S. Roma (-0,34%) e S.S. Lazio (-0,43%). Le compagini capitoline si sono sfidate nella giornata di ieri nel derby, terminato in parità.

In settimana molto bene il titolo A.S. Roma, che ha guadagnato nella giornata di mercoledì 18,76% a seguito della qualificazione alle semifinali di Champions League. Vicende opposte perS.S. Lazio, a picco nella giornata di venerdì (-7,04%) dopo la clamorosa eliminazione dall’Europa League per mano del modesto Salisburgo.