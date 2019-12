Juventus fa autogol in Borsa dopo sorpasso Inter

editato in: da

(Teleborsa) – Cola a picco in Borsa la Juventus, che tratta in perdita del 6,67% sui valori precedenti, dopo il pareggio con il Sassuolo (2-2) in campionato ed il conseguente sorpasso dell’Inter in testa alla Classifica.

I Nerazzurri hanno infatti vinto con la Spal per 2-1, effettuando il sorpasso sui Bianconeri in cima alla classifica con 37 punti a 36 e mettendo a segno un altro record: l’Inter in 88 anni di storia non aveva mai vinto 12 partite sulle prime 14 giocate.

Tornando allo scivolone della Juve in Borsa, l’analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all’indice in termini di forza relativa della società operante nel settore del calcio professionistico, che fa peggio del mercato di riferimento.

La tendenza di breve di Juventus è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1,306 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,262. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1,349.