Juventus da record anche in Borsa

editato in: da

(Teleborsa) – Tocca i record storici il titolo Juventus. La quotazione della società bianconera supera quota 1,75 euro per azione stabilendo il nuovo massimo assoluto. Il risultato viene raggiunto dopo la convincente vittoria sul campo del Valencia ottenuta ieri, che ha segnato l’esordio in Champions League della compagine torinese. Unico neo, la dubbia espulsione nel primo tempo di Cristiano Ronaldo per un fallo di reazione.

Attualmente a Piazza Affari il titolo Juventus guadagna il 5,26%. La tendenza di breve periodo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1,786 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,706. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1,866.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.