Juventus chiude il bilancio con 209 milioni di perdita

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Juventus ha approvato il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2021, che evidenzia una perdita di 209,9 milioni che sarà coperta mediante utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni. Nell’esercizio precedente si era registrato un rosso di 89,7 milioni.

Nel dettaglio, l’incremento della perdita dell’esercizio è principalmente dovuto a minori ricavi per 92,7 milioni, correlati sia agli effetti direttamente imputabili alla pandemia sui ricavi da gare e da vendite di prodotti, licenze e altri (47,9 milioni complessivi), sia a minori proventi da gestione diritti da calciatori (128,8 milioni); tali effetti negativi sono stati in parte compensati da maggiori proventi per diritti radiotelevisivi (68,9 milioni, di cui 63 milioni legati al sopracitato maggior numero di partite disputate nel periodo in esame).

I costi operativi sono risultati in incremento di 35,2 milioni, mentre il patrimonio netto è pari a 28,4 milioni. Al 30 giugno 2021 l’indebitamento finanziario netto ammonta a 389,2 milioni (385,2 milioni al 30 giugno 2020).

Il bilancio sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli azionisti, convocata per il 29 ottobre 2021.

Outlook

A seguito del perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il contesto economico, finanziario e sportivo di riferimento “è ancora caratterizzato da un’elevata incertezza, che rende complesso formulare previsioni attendibili in merito alle possibili evoluzioni di breve-medio periodo”. I positivi effetti delle campagne vaccinali in corso, sia in Italia che a livello globale – spiega la società – permettono tuttavia ad oggi di “ipotizzare una progressiva riduzione delle varie misure restrittive imposte dalle Autorità nel corso dell’esercizio 2021/2022 e una sostanziale normalizzazione del contesto economico generale a partire dal secondo semestre del 2022”.