Just Eat Takeaway.com in rialzo spinta da boom ordini in primo trimestre

(Teleborsa) – Ottima la performance di Just Eat Takeaway.Com N.V, che si attesta a 7.535 con un aumento del 2,46%. Il rialzo alla Borsa di Londra è spinto dagli ottimi risultati ottenuti dalla società di food delivery nel primo trimestre 2021. Gli ordini totali hanno raggiunto quota 200 milioni, in crescita del 79% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

“Il primo trimestre del 2021 segna il nostro quarto trimestre di accelerazione nella crescita degli ordini – ha commentato Jitse Groen, CEO di Just Eat Takeaway.com – Il nostro segmento in più rapida crescita è stato il Regno Unito, con un tasso di crescita del 96% su base annua. Siamo anche molto orgogliosi dell’accelerazione in due dei nostri mercati più redditizi, con una crescita del 77% in Germania e del 53% nei Paesi Bassi”.

A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 7.623,2 e successiva a 7.864,8. Supporto a 7.381,6.