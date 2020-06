Just Eat Takeaway acquisisce Grubhub: nasce gigante delivery fuori da Cina

editato in: da

(Teleborsa) – Nasce un nuovo gigante nel settore delivery food. Con l’acquisizione da parte di Just Eat Takeaway.com della società statunitense Grubhub per 7,3 miliardi di dollari, si forma il più grande gruppo di consegne di pasti a domicilio fuori dalla Cina.

Il nuovo gruppo avrà quattro mercati di riferimento: Usa, Regno Unito, Germania e Olanda.

Si attende l’approvazione dell’integrazione da parte degli azioni di ambo le società: agli azionisti di Grubhub vengono riconosciute 0,6710 azioni Just Eat Takeaway per ogni titolo portato in adesione. La compagnia statunitense viene così valutata 75,15 dollari per azione a fronte di una chiusura mercoledì a 59,05 dollari.