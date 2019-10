Just eat, Maxi OPA da parte di Prosus

editato in: da

(Teleborsa) – Il Food Delivery di Just Eat, non fa gola solo ai consumatori ma anche al mercato. Questa volta a mettere gli occhi sulla piattaforma inglese, dopo la proposta precedentemente avanzata da Takeaway.com, è Prosus.

La holding olandese, che ha come corebusiness l’investimento in società internet dedicate ai consumatori, ha deciso di lanciare un’offerta in contanti a 710 pence per azione su Just Eat. Il valore totale dell’offerta valorizza la Compagnia con sede a Londra 4,9 miliardi di sterline, con un premi più alto del 20% rispetto a quanto proposto dalla concorrente Takeaway. Nonostante ciò è arrivata secca, da parte del board di Just Eat, la risposta negativa all’offerta Prosus e resa nota la preferenza per l’avversaria.

“Il cda – si legge in un comunicato diffuso dalla piattaforma di food delivery più famosa al mondo – ritiene che la fusione con Takeaway.com offra agli azionisti di Just Eat una creazione di valore superiore rispetto ai termini dell’offerta di Prosus e di conseguenza, continua a raccomandare agli azionisti la combinazione con Takeaway com”.