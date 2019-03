Juncker a Fabio Fazio: “L’Italia è in stagnazione ma non è a rischio”

editato in: da

(Teleborsa) – “La crescita dell’Italia sarà dello 0,2% ma non sarà stagnazione. Noi lo avevamo previsto. E la TAV si farà. Lo ha detto il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker in un’intervista di Fabio Fazio trasmessa nel corso della trasmissione “Che Tempo che fa” su Rai1.

E circa la TAV, “l’Unione europea concede circa 880 milioni per cofinanziare il progetto – ha precisato Juncker – e.desidererei che la costruzione di questa galleria si facesse, perché è molto importante per l’economia e per l’ambiente”.