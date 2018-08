JP Morgan alla conquista dei millennial e dei piccoli trader con l’app You Invest

editato in: da

(Teleborsa) – Non più solo appannaggio dei grandi investitori istituzionali, la finanza sarà alla portata di tutti, proprio come accadde negli anni che precedettero lo scoppio della bolla speculativa e la crisi finanziaria.

E’ questa la scommessa di JP Morgan, che ha annunciato il lancio di un’app che consentirà di investire a chiunque con particolare attenzione ai millennial, che con questo strumento hanno particolare dimestichezza.

Nasce You Invest, una nuova app dedicata a chi ha un conto in banca e sia disponibile ad utilizzare lo smartphone, il tablet o semplicemente il canale online del sito internet dedicato.

L’app sarà operativa dalla prossima settimana e, scaricandola, sarà possibile non solo fare trading, ma anche costruire il proprio portafoglio titoli ed accedere agli studi della banca d’affare sui titoli.

Chi userà questa app o il sito avrà un plafond di 100 operazioni totalmente gratuite in un anno. Una bella svolta per una banca d’affari che si caratterizzava per i costi un po’ alti delle transazioni e che con questa iniziativa dà il via alla competizione sui prezzi. Superate le 100 operazioni, che uno studio ha dimostrato essere un tetto significativo per un individuo campione, le commisisoni saranno comunque a buon mercato (si parla di 2,95 dollari a transazione).

L’obiettivo è appunto conquistare i millennial, un popolo di giovani che non ha mai investito, oppure coloro che, pur avendo un conto con JP Morgan, utilizzavano “altri canali” per investire. Il passo successivo sarà poi introdurre un robo-advisor, scegliendo definitivamente la strada del fintech.