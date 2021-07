Jonix, Università Padova attesta efficacia battericida di Jonix CUBE

editato in: da

(Teleborsa) – Jonix, società quotata su AIM Italia che progetta e produce soluzioni per la sanitizzazione dell’aria indoor, ha reso noto che il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università degli Studi di Padova (diretto da Andrea Crisanti), ha sottoposto la tecnologia NTP presente nel dispositivo Jonix CUBE a test di laboratorio, dimostrandone l’efficacia battericida nei confronti di diversi microorganismi MultiDrug Resistant (MDR).

“La sperimentazione condotta presso l’Università di Padova amplia la portata della Jonix NTP Technology, confermandola come tecnologia in grado di aprire prospettive importanti nelle strategie mirate a ridurre il rischio di trasmissione delle infezioni in ambito assistenziale o in altri contesti collettivi – ha commentato Antonio Cecchi, AD di Jonix – Il settore della sanità, quello veterinario e quello di altri sistemi collettivi potrà trovare nei dispositivi JONIX un valido alleato nella importante lotta nel contrasto dell’antibiotico resistenza”.