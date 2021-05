Jonix sbarca su AIM Italia, settima ammissione da inizio anno in Borsa

editato in: da

(Teleborsa) – Jonix, PMI innovativa che progetta, produce e distribuisce soluzioni 100% Made in Italy per la sanitizzazione dell’aria indoor basati sulla tecnologia NTP (Non Thermal Plasma), si quota oggi su AIM Italia di Borsa Italiana, parte di Euronext.

Si tratta della settima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 142 il numero delle società attualmente quotate su AIM Italia.

In fase di collocamento Jonix ha raccolto 6,2 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 23,58% e la capitalizzazione è pari a 26,2 milioni di euro.

La società è stata assistita da Bestinver SV S.A. in qualità di Nomad e Global Coordinator. MIT SIM è Specialist dell’operazione.

Mauro Mantovan e Antonio Cecchi, Soci Fondatori di Jonix, hanno detto: “Grazie al forte interesse manifestato dagli investitori e al successo dell’operazione di quotazione, a partire da oggi condividiamo l’ambizioso progetto di affermare la tecnologia italiana del Non-Thermal Plasma nel settore della sanitizzazione dell’aria indoor, che evidenzia per i prossimi anni elevate potenzialità di crescita: se nel corso del 2020 la domanda è stata prevalentemente generata dalla gestione dell’emergenza, i driver per il futuro sono da rintracciare nella consapevolezza della necessità di prevenzione. In quest’ottica il nostro obiettivo è quello di fungere da competence center per la clientela corporate, mettendo a disposizione, oltre all’ampia gamma di prodotti, l’asset immateriale del JonixLAB, il laboratorio proprietario tecnico-scientifico in cui deteniamo competenze importanti con le quali attiviamo relazioni di lungo periodo, analizzando le specifiche esigenze e ingegnerizzando soluzioni ad hoc. Utilizzeremo le risorse raccolte per applicare la tecnologia NTP nei più svariati settori della sanitizzazione dell’aria – dall’aeronautica all’automotive, dal trasporto pubblico al navale – ma anche per esplorare nuovi ambiti di applicazione tra cui acque reflue per depurazione e scoloramento, agricolo per fitostimolazione, Indoor Food Gardening, rifiuti per abbattimento odori e sostanze chimiche nocive, sistemi di abbattimento SOV e SIV”.